Pese a beneficios fiscales, cierran 30 gasolineras en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Cerró el 60 por ciento de las gasolineras en Nuevo Laredo, pese a los beneficios fiscales logrados por diputados federales y gobierno municipal.

De las 57 estaciones que operan en la ciudad, 30 no despacharon combustibles porque sus dueños no disponen del dinero necesario para cubrir el subsidio que pide Hacienda y otros porque ya no tienen combustible que vender, por lo que prefieren esperar otros posibles beneficios que surgirán de la reunión del próximo jueves entre autoridades de Hacienda y diputados federales.

Antes de conocerse el acuerdo entre el gobierno municipal y diputados federales, se esperaba que 8 gasolineras serían abiertas ayer.

En Nuevo Laredo operan 57 estaciones despachadoras localizadas en todos los sectores de la ciudad y pertenecientes a diferentes concesionarios o dueños de gasolineras.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras en Nuevo Laredo, explicó que las estaciones cerradas pertenecen a concesionarios pequeños que no tienen la capacidad económica de operar.

Durante el sábado en conferencia de prensa, el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar y Palos Morales informaron los beneficios para evitar el cierre de las 57 gasolineras, donde uno de los principales es que Hacienda les hará efectiva la devolución de impuestos en 15 días hábiles a los empresarios gasolineros que acepten pagar el subsidio de 3 pesos por cada litro al mes.

El cierre de algunas gasolineras se deriva del problema que les dejó el gobierno federal al responsabilizarlos de pagar el subsidio a partir del 1 de enero, cuando se incrementaron los precios de las gasolinas como parte de un decreto publicado el 27 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho decreto estableció los precios máximos para las gasolinas y diésel para el interior de México y las 7 regiones fronterizas en que se dividió al país, con precios máximos de venta de 13.26 pesos para la Magna y 16.03 pesos para la Premium.

Pero Hacienda quiere que los empresarios gasolineros paguen un subsidio de 3 pesos por litro, que en realidad le corresponde a PEMEX.y así se respeten los precios máximos de 13.26 pesos para la Magna y 16.03 pesos para la Premium, una medida que rechazan los gasolineros por lo que piden modificar el esquema del subsidio.

Los gasolineros de la ciudad piden se modifique el esquema de subsidio y sea PEMEX el que pague, para que se respeten los precios máximos oficiales de 13.26 en la Magna y 16.03 para la Premium.