Pesca veinte carpas en el ‘río revuelto’

NUEVO LAREDO, TAM.- La pesca de la fauna del Río Bravo, es una actividad que le da a varias familias la posibilidad de sobrevivir.

Este martes después de la copiosa lluvia del lunes por la noche, en las inmediaciones del Río Bravo, David González, cargaba orgullos alrededor de 20 carpas de cuando menos dos kilogramos de peso.

“Gracias a Dios el río es benigno, porque no siempre me dedico a la pesca, puedo realizar trabajos en casas, cortando la hierba, árboles, pero cuando no hay nada de eso me acerco al río y ya ven lo que me ha dado este día, cuando menos 40 kilogramos de carne de carpa”, señaló.