Personal de limpieza estalla huelga en la clínica de ISSSTE

NUEVO LAREDO, TAM.- Trabajadores de limpieza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), decidieron ponerse en huelga debido a que no le han cubierto su pago por parte de la empresa que contrató el instituto, para que desempeñaran estas labores de limpieza.

Javier Sepúlveda, delegado sindical del nosocomio, mencionó que los trabajadores tienen una semana en huelga, por lo que de no arreglarse este problema se pueden cancelar las cirugía quirúrgicas, debido a que la higiene, así como la esterilización son fundamental para un nosocomio.

“Al no solucionarse esta problemática que afecta a 14 empleados de limpieza, ellos decidieron ya no presentarse a trabajar, por lo que ahora trabajadores del ISSSTE tienen que hacer esta labor nomas por encima, pues solo sacan la basura y le dan una trapeada al piso, poniendo en riesgo la salud de los paciente”, explicó.

Destacó que tiene entendido que algunos de estos trabajadores se les depositó este jueves, pero el sueldo estaba incompleto, a otros más no les han hecho ningún pago, por lo que tomaron la decisión de no trabajar hasta que se les resuelva esta situación, que lamentablemente afecta a sus familias.

El delegado mencionó que para que pueda funcionar bien el hospital se requiere por turno por lo menos siete personas y dos por la noche, pero actualmente ninguno de los trabajadores de limpieza se han presentado a laborar, por lo que el instituto pone a los trabajadores a realizar la limpieza.

Detalló que la queja principal de los trabajadores es que ganan muy poco y no les pagan puntual, y cuando lo hacen el sueldo les llega incompleto, actualmente ellos están ganando alrededor de mil 300 pesos por quincena, y trabajan ocho horas diarias.

El delegado sindical mencionó que se habló a ciudad Victoria donde lo comunicaron con la contadora a quien le pidió más personal de limpieza, pero como la canción le dijeron que sí, pero no le dijeron cuando, mientras tanto el hospital continúa en total descuido.

“Los cuartos están sucios, los botes de basura no cuentan con bolsas de plástico porque no hay en existencia, aquí lo lamentable es que si un paciente se vomita o no hay quien venga y limpie, estaremos en la insalubridad que nos afecta a todos”, dijo una enfermera quien no quiso dar su nombre.