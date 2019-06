Persiste gasolina cara en frontera

NUEVO LAREDO, TAM.- Prevalece la estabilidad en las ventas de combustibles, aunque no exista la homologación y siga la tendencia de incrementos en los precios, reportó el sector gasolinero.

José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineras de Nuevo Laredo, afirmó que los precios de las gasolinas en Nuevo Laredo están entre 2 y 3 pesos arriba comparados con los precios en Laredo, Texas, porque no hay homologación.

Pero el gobierno federal no ha explicado por qué no se aplica la homologación sino al contrario, se incrementaron los precios por varios centavos desde enero pasado, aunque Palos Morales destacó que en las últimas dos semanas disminuyeron por varios centavos los precios de la Magna y el diésel. “Las ventas se mantienen estables, en ese aspecto no hay indicadores negativos sino al contrario, los automovilistas siguen consumiendo las gasolinas aquí, siguen comprando combustibles aquí, aunque no estén homologados los precios”, expuso.

La reglamentación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) exige a todas las estaciones de servicio o gasolineras ajustar sus precios desde el comienzo de la jornada, y después mostrar las cantidades en las pizarras electrónicas para ser vistos fácilmente por los consumidores.

“En ese aspecto, también todas las estaciones de servicio deben cumplir en tener a la vista los precios de las gasolinas y diésel, para que el consumidor decida dónde le conviene comprar para ahorrarse varios centavos. Nosotros competimos entre nosotros mismos y eso es bueno para los consumidores”, agregó.

Sale caro mantenerlas operando

Sin embargo, explicó que a los dueños de las estaciones de servicio les cuesta mucho mantenerlas en operación, porque pagan a Petróleos Mexicanos (PEMEX) por la compra de gasolinas, pagan salarios a trabajadores e impuestos al gobierno federal, por lo tanto, sus ganancias se reducen.

También aclaró que los dueños de las gasolineras no imponen los precios de las gasolinas y el diésel, sino son establecidos por PEMEX, como resultado de factores económicos, como tipo de cambio peso-dólar, precio del petróleo, el costo porque son gasolinas importadas pagadas en dólares, los costos de transporte y distribución, lo que puede generar incrementos o disminuciones por varios centavos.