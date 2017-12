Persiguen sus sueños

NUEVO LAREDO, TAM.- Wendy, Priscila y Cynthia iniciaron uno de sus sueños que perseguían desde hace varios años; cursar su preparatoria.

Las tres chicas tienen complicaciones de comprensión, a base de mucho esfuerzo y apoyo de sus familias han logrado concluir sus estudios básicos, pero no habían encontrado respaldo o aceptación en preparatoria por su discapacidad intelectual.

La asociación Pro-Inclusión y la Preparatoria Bicentenario lograron crear sinergía y unir esfuerzos para brindarle a estudiantes con estas condiciones la oportunidad de cursar su prepa.

En Pro-Inclusión se le brinda apoyo a los alumnos con discapacidad intelectual incluidos e integrados a alguna institución, se brinda una charla a maestros, personal administrativo; acerca de la importancia de la diversidad y de que todos sean aceptados en un mismo espacio.

“Damos apoyo con los programas de estudio de las instituciones para poder hacer una conexión entre lo que esté trabajando la institución y las necesidades que vaya a teniendo el alumno, en apoyo académico se le da continuidad cada cierto tiempo y estamos constantemente conectados con las instituciones que apoyan a nuestros alumnos”, mencionó Melissa Badillo, sub directora de Pro Inclusión.

Esta opción de incluir alumnos con discapacidad intelectual representa para padres de familia y familiares una gran oportunidad para estudiar la preparatoria luego de que algunas opciones se cerraron por lo complicado que es aceptar a personas con estas condiciones.

“Mi hermana tiene esta discapacidad que es lento aprendizaje y la traje a ProInclusión hasta ahorita me han apoyado bastante y se nos presentó la oportunidad de hacer la preparatoria y se animó, que se les dé esta oportunidad es para nosotros muy bueno”, comentó Francisco Javier Vargas Pérez, hermano de una de las alumnas recién integradas a la prepa.

Compartió que la primaria la terminó con apoyo de maestros especializados en lento aprendizaje, la secundaria en opción para adultos con respaldo psicológico y ahora inicia la prepa con el apoyo de ProInclusión.

“Es algo que ella me había pedido la prepa, no lo habíamos intentado incorporar, pero con el respaldo de una institución incluyente y una prepa que brinda el espacio, va ayudar mucho a mi hermana, que quiero que siga creciendo, por que no? que piense en una carrera y que se desarrolle como persona profesionalmente”, dijo Francisco Javier.