Perro se come el álbum “Mundial 2018” de su dueña

CIUDAD DE MÉXICO.-Este Mundial ha dado mucho de qué hablar, desde la decepcionante actuación de Argentina hasta la gran victoria de México sobre los actuales campeones del mundo, sin embargo, un corgi protagonizó el episodio más trágico hasta el momento.

Él es Yoda, un tierno perrito de cinco meses que decidió mordisquear y destruir el álbum Panini de su dueña, Cristina Vales.

Cristina publicó en su cuenta de Twitter imágenes del destrozo causado por Yoda, diciendo que le faltaban menos de 30 estampas para completar el álbum.

Hola amigos, me ha sucedido una tragedia. Yoda se comió mi album del mundial en el cual me faltaban menos de 30 estampas. He decidido comprar uno nuevo porque los llevo coleccionando desde el 94. Así que si en su corazón está que me regalen de sus repetides se los agradecería. pic.twitter.com/2Hih6Ifqkt

— Cris Vales (@crisvales) 20 de junio de 2018