Permite SEGOB pastores piratas

Destacó que la Ley es clara en este sentido y que en caso de encontrar Pastores que no cubren los requisitos legales para realizar esta función, estos deben de ser apercibidos o ser severamente sancionados. [Agencias]

Tan solo en Victoria existen al menos unos 10 Pastores que ejercen en igual número de Iglesias pero que no están registrados y seguramente no cumplen con sus obligaciones fiscales como agrupaciones civiles

CIUDAD VICTORIA, TAM.-La Asamblea de Dios Evangélica Pentecostés reveló su inconformidad por la existencia de personas que se dicen Pastores y que no están debidamente registrados ante la Secretaría de Gobernación, considerándolos un riesgo por la influencia que estos tienen ante grupos de seguidores.

“No son Pastores piratas, simplemente no cumplen con la legalidad porque no están registrados de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Gobernación, y si no cumplen con la Ley terrenal, mucho menos pueden cumplir con la Ley de Dios”, dijo categórico Luis Armando González Isás,

Tan solo en Victoria existen al menos unos 10 Pastores que ejercen en igual número de Iglesias pero que no están registrados y seguramente no cumplen con sus obligaciones fiscales como agrupaciones civiles, precisó el presidente de la Fraternidad de Pastores en Ciudad Victoria.

“Nosotros estamos inconformes, porque hay personas que se dicen Pastores y no lo son, sin embargo están a cargo de algunas denominaciones que tampoco están registradas en la Secretaría de Gobernación y se les ha dejado trabajar de esa manera”, insistió.

El reconocido pastor evangélico en esta capital, dijo que es responsabilidad de la SEGOb poner orden en este sentido y proceder en contra de aquellas persona que estén actuando en el terreno de la ilegalidad.

Por lo que hace a nuestra congregación, está se encuentra debidamente registrada ante la citada dependencia y anualmente se cumple también con la declaración de impuestos ante la Secretaría de Hacienda, señaló.

Nosotros fomentamos el hecho de que se cumpla con la legalidad, que quienes no estén registrados cubran ese requisito, ya que quienes nos ostentamos como Pastores debemos de estar dentro de la legalidad y por supuesto, cumplir con la Ley, insistió.

Dijo finalmente que la Iglesia a la cual pertenece es una de las mayormente reconocidas en el país ya que cuenta con seis mil Pastores, todos ellos debidamente registrados ante la Secretaría de Gobernación en nuestro país.