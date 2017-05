Periodista se burla de Ariana Grande tras atentado en Manchester

CIUDAD DE MÉXICO.- La explosión en el Manchester Arena durante un concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos y 59 heridos ha llevado a un periodista a hacer una broma.

Se trata del periodista inglés David Leavitt , quien escribió en Twitter:

“Múltiples muertos confirmados en el Manchester Arena. La última vez que escuché a Ariana Grande, yo casi muero también”, manifestó en un mensaje que borró horas después.

Sorry 4 offending. Didn't realize the magnitude of the tragedy. I always make stupid jokes about whatevers trending. Condolences 2 families

— David Leavitt (@David_Leavitt) May 23, 2017