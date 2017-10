Perfilan a Tamaulipas hacia el desarrollo urbano sostenible

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente firmará un convenio con la organización no gubernamental International Council on Monuments and Sites (ICOMOS MEXICANO, A.C.), con sede en París Francia, ligada a la ONU a través de la UNESCO, que contribuirá con la protección del patrimonio cultural, natural, arqueológico y artístico de la entidad.

El Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Gilberto Estrella Hernández, informó sobre la firma de dicho acuerdo y destacó que esto permitirá que la entidad esté a la vanguardia de los esquemas internacionales de apoyo y difusión para conservar y recuperar estos sitios, y sería la primera vez que este organismo firma convenio con un estado, en este caso Tamaulipas.

“Dentro de la primera Semana del Desarrollo Urbano con el lema “Tamaulipas hacia un Desarrollo Urbano Sustentable”, el convenio se firmará con ICOMOS MEXICANO, A.C. en esta capital en el Polyforum el 8 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Urbanismo”, agregó el titular de la SEDUMA.

Además en la Semana del Desarrollo Urbano participarán destacados urbanistas a nivel internacional y nacional del 6 al 10 de noviembre de este año en un ciclo de conferencias que se impartirán en los municipios de Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

TODAS LAS CONFERENCIAS DE CD. VICTORIA, EN EL POLYFORUM

En el caso de Cd. Victoria, el 8 de noviembre después del convenio con ICOMOS MEXICANO, A.C. se dictarán las siguientes conferencias: “El Derecho a la Ciudad en Tamaulipas”, a las 10:30 horas por el Gabriel Ballesteros Martínez, de la Ciudad de México; “El Centro Histórico Motor de Desarrollo Urbano” a las 12:30 horas por Carlos Clemente San Román (España); “Sistema Urbano en Tamaulipas” a las 15:30 horas por Arturo Sepúlveda Lerma (Cd. Victoria), y “Mobilidad, Transporte y Ocupación Territorial Metropolitana: El caso de la Región Metropolitana de Bototá”, todas en el Polyforum.

Simultáneamente en la Semana del Desarrollo Urbano se dictarán ponencias acerca de este tema a través conferencistas invitados, en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico.