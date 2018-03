“Perdí tanta energía tratando de manipular mi sexualidad”: Ricky Martin

CIUDAD DE MÉXICO.- En declaraciones para la revista Attitude, Ricky Martin reveló el trabajo que le costó ocultar su sexualidad así como recuerda cómo fue que conoció a su esposo Jwan Yosef.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado”, comenzó.

“Nisiquiera me sentaría y tendría una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaran más de dos horas sentados conmigo sabrían mi naturaleza. Perdí tanta energía tratando de manipular mi sexualidad “, dice; sin embargo, se armó de valor y dejó de sentir que su homosexualidad era una carga.

Asimismo recuerda que a su marido lo conoció a través de una red social donde los primeros 6 meses de comunicación aparentemente no había ningún interés romántico.

“Lo contacté y hablamos durante seis meses. Solo estábamos enviando mensajes, hablando sobre la vida y problemas existenciales. Nada sexy, nada sexual. No es que me estuviera enviando fotos sexys y viceversa, lo juro… pero cuando lo vi por primera vez dije: ‘Me voy a casar con este tipo’. Y aparentemente él dijo exactamente lo mismo. Obviamente, él me dijo esto más tarde, ¡Debes quedártelo para ti al principio! Pero perdí el aliento cuando lo vi. Seis meses de preparación y fue muy romántico “.