‘Pensar en Chivas bicampeón sería un error’: Almeyda

CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de la derrota de Chivas a manos de Lobos BUAP los sentimientos estuvieron a flor de piel, lo que llevó al técnico del Rebaño, Matías Almeyda, a sincerarse en conferencia de prensa, aceptando que su equipo no está en condiciones de defender el título de Liga conseguido apenas hace unos meses.

“Pensar en ser campeones sería un error y una ilusión irreal por cómo estamos está jugando el equipo, tenemos que mejorar muchísimo para volver a ser el equipo que fuimos en algún momento”, declaró el estratega argentino.

En busca de dicha mejoría, Almeyda apostará por cambios en su 11 titular, en gran medida por el regreso de futbolistas como Alan Pulido, el hombre gol de Chivas, quienes cuentan con siete jornadas (ya que está pendiente la fecha 10 como consecuencia del sismo que sucedió en México) para levantar al Guadalajara.

“A mí no me gusta perder ni cuando estoy con mis hijas, y no me puede dar lo mismo perder, empatar o ganar, realmente siento el futbol de una manera bastante especial y cuando se juega un primer tiempo planificado, realmente no me gusta, será que habrá que trabajar mucho más y hoy que ya tengo prácticamente el plantel recuperado vendrán modificaciones”, agregó el estratega.