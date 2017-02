Pence confunde la bandera de Israel con la de Nicaragua

ESTADOS UNIDOS.- El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence tuvo un desliz en Twitter y pensó que pasaría inadvertido. Pero no fue así.

Pence tuiteó el viernes por la noche desde la cuenta oficial del vicepresidente, @VP, dos mensajes de apoyo a la comunidad judía en Estados Unidos y a Israel e intentó usar un emoticono de la bandera de este país. No obstante, debió confundirse y utilizó la bandera de Nicaragua.

Los tuits fueron borrados, pero varios usuarios de la red social no tardaron en compartir impresiones de pantalla con el fallo del vicepresidente.

Someone please tell the Pence social media team that's the flag of Nicaragua, not Israel pic.twitter.com/6KpfsCOCV6

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 25, 2017