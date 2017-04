Peña y Trudeau me pidieron que no terminara con el TLC: Trump

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump dijo este jueves que los mandatarios de Canadá y México – en diversas conversaciones telefónicas – le pidieron que Estados Unidos permanezca como socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que él estuvo de acuerdo.

Sin embargo, en un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario estableció que su respuesta positiva estaba “sujeta al hecho de que si no alcanzamos un acuerdo justo para todos, pondremos fin al TLCAN”.

Dijo que las relaciones entre Estados Unidos y México y Canadá son “muy buenas” y llegar a un acuerdo es muy posible.

I received calls from the President of Mexico and the Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017

…subject to the fact that if we do not reach a fair deal for all, we will then terminate NAFTA. Relationships are good-deal very possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2017

Según un comunicado de la Casa Blanca en la víspera, Trump aseguró al presidente Enrique Peña Nieto y al primer ministro canadiense Justin Trudeau que Estados Unidos “acordó no rescindir el TLCAN en esta ocasión”.

“El presidente Trump accedió a no poner fin al TLCAN en este momento y los líderes acordaron proceder con prontitud, de conformidad con sus procedimientos internos, para facilitar la renegociación” del acuerdo en “beneficio de los tres países”, señaló la residencia presidencial.

Trump dijo creer que “el resultado final hará a los tres países más fuertes y mejores”.

Este jueves durante la reunión entre Trump y el presidente argentino Mauricio Macri, el magnate reiteró que iba a terminar el TLCAN, sin embargo, las grandes relaciones que tiene con sus países vecinos fueron determinantes para que no lo hiciera.

“Iba a terminar el TLC hace tres días, pero el presidente de México, con el que tengo una gran relación me marcó, también me marcó el primer ministro de Canadá con el que tengo una gran relación – en verdad me agradan mucho estos dos caballeros – y me dijeron que en vez de terminar con el TLC deberíamos de renegociarlo”, afirmó Trump.

“Respeto muchos a sus países (México y Canadá), sus relaciones son muy especiales y les dije que no terminaría con el TLC y que veríamos si podemos llegar a un buen acuerdo, porque el TLC ha sido terrible para Estados Unidos”, añadió el magnate quien no dejó de mencionar que dicho acuerdo comercial ha sido grandioso para sus dos vecinos.

Trump: I “was going to terminate NAFTA as of 2 or 3 days from now” but Trudeau/Peña Nieto asked “could you please renegotiate” & I like them pic.twitter.com/N447uS2IbV — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 27, 2017

El presidente estadounidense mencionó que durante su campaña prometió que renegociaría el TLC o lo terminaría, “me pidieron que lo renegociáramos y eso vamos a hacer, será una buena renegociación”.

El magnate dijo que simplificaría el tratado comercial y en caso de no conseguir un buen acuerdo para los trabajadores y empresas de su país optaría por terminarlo.