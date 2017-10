Peña plantea nombrar al fiscal hasta después de comicios

"A lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de junio del próximo año para que se decante un poco la efervescencia y busquemos realmente algo distinto y no apegado al clima político", señala

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la renuncia de Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) va a complicar que se procese en el corto plazo el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, y que por ello “a lo mejor tendremos que esperar a que ocurra la elección de junio del próximo año para que se decante un poco la efervescencia y busquemos realmente algo distinto y no apegado al clima0 político”.

Aseguró que “lo que no podemos hacer es apresurarnos ahora a definir un fiscal por razón de la presión política y más en este clima de gran polarización”.

Al clausurar el foro Impulsando a México. La fortaleza de sus instituciones, el mandatario afirmó que la definición de un fiscal o un procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad, “no puede estar secuestrada por la efervescencia política y en consecuencia , si no hay condiciones para definir a alguien que tenga el perfil idóneo para ese desempeño, para esa responsabilidad, creo que difícilmente estaremos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien corresponde esta decisión, no tendrá condiciones para definir un fiscal”.

Dijo que se generó “falsamente” una gran polémica sobre si se habría de aprobar que existiera un pase automático del actual procurador a la fiscalía general de la República.

“Yo creo en las credenciales que tiene quien era nuestro procurador. Sin duda es un gran profesional del Derecho. Seguramente conocido de muchos y desconocido también de muchos, pero creo que sus credenciales eran muy positivas y buenas”.

Añadió que “nadie había puesto en debate siquiera, si se habría de avalar un mecanismo para una aprobación inmediata”.

Al consultarle qué interpretación daba a la renuncia de Cervantes, Peña expresó: “El más bien tomó la decisión de retirarse de la procuraduría para no ser factor que contribuyera a una polémica política que no estaba, francamente, en la discusión y dijo: ‘¡A ver! No quiero ser parte de este juego ni prestarme a especulaciones y solo ser alguien que con esa polémica desgaste a la institución’. Y tomó la decisión de retirarse”.

En otro tema, el presidente Peña Nieto señaló que en la elección presidencial del próximo año se debe realizar una adecuada valoración de los perfiles de quienes sean candidatos, pues una mala decisión tomada por el Presidente de la República puede ocasionar que México “se joda, que se friegue más”.

Habló también del combate a la corrupción y señaló: “Hemos sido un gobierno que ha atendido el tema” con la creación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Dijo discrepar en algunos temas como el que “a cualquier cosa que ocurra hoy en día” se le relacione con la corrupción.

“Hemos tenido los ejemplos de socavones. A ver, pasan en todas partes del mundo, uno señalado, pero ha habido varios más y ahora vimos estos sismos y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre decir ‘es la corrupción’, cuando no necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción”.

Consideró que “se vale ser críticos y más para quienes tenemos responsabilidad de gobierno, se aprecia y se valora la crítica, pero también creo que cabe en la sociedad tener un mínimo nivel de autocrítica y saber en dónde están fallando; porque no todo dependerá solo del gobierno”.

Al hablar de su administración, Peña dijo también que a México se le debe medir por las cifras generadas y señaló que durante su gobierno se alcanzó ya la cifra de tres millones 133 mil empleos creados.

Señaló que la sociedad en su conjunto puede contribuir a darle justa dimensión a las cosas y que las fake news en las redes sociales “abundan y distorsionan la realidad”.

