Películas y series que se suman al catálogo de Febrero en Netflix

CIUDAD DE MÈXICO.- Netflix es, sin lugar a dudas, la página web de streaming más usada del mundo. Más ahora que ha rebasado el valor del los 100 mil millones de dólares; dejando con la boca abierta a aquellos expertos que pensaban que la página iba en decadencia después de su separación de Disney.

Si algo hay seguro es que difícilmente te quedarás sin algo para ver en Netflix. Y más si consideramos que mes con mes se añade contenido interesante: alguno original, otro de terceros, pero todo listo para llenar tus maratones.

Series

Brooklyn Nine-Nine – temporada 4 – 1 de febrero.

Teen Wolf – temporada 6 parte 1 – 1 de febrero.

Altered Carbon – temporada 1 – 2 de febrero.

Queer Eye – temporada 1 – 7 de febrero.

Riverdale – temporada 1 – 13 de febrero.

Legion – temporada 1 – 14 de febrero.

Re: Mind – temporada 1 – 15 de febrero.

Everything Sucks! – temporada 1 – 16 de febrero.

Prima Squadra: Juventus – temporada 1 – 16 de febrero.

Las crónicas de Frankenstein – temporada 1 – 20 de febrero.

Marseille – temporada 2 – 23 de febrero.

Seven Seconds – temporada 1 – 23 de febrero.

Películas

El año más violento – 1 de febrero.

Foxcatcher – 1 de febrero.

Fury – 1 de febrero.

Guardians of the Galaxy – 1 de febrero.

Sharknado 5: aletamiento global – 6 de febrero.

Cuando nos conocimos – 9 de febrero.

Steve Jobs – 13 de febrero.

Y nadie más que tú – 16 de febrero.

Fullmetal Alchemist (Live-action) – 19 de febrero.

Mudo – 23 de febrero.

Verónica – 25 de febrero.

La Chica Danesa – 27 de febrero.

Documentales & especiales

Before the Flood – 1 de febrero.

Coach Snoop – temporada 1 – 2 de febrero.

Fred Armisen: Standup for Drummers – 6 de febrero.

Seeing Allred – 9 de febrero.

Bugs – 20 de febrero.

Ugly Delicious – 23 de febrero.

Niños

Spike Team – temporada 1 – 1 de febrero.

Elena de Ávalor – temporada 1 – 1 de febrero.

Las chicas superpoderosas – temporada 1 – 1 de febrero.

Luna Petunia: de vuelta en Amazia – temporada 1 – 2 de febrero.

Greenhouse Academy – temporada 2 – 14 de febrero.

DreamWorks Dragones: carreras al borde – temporada 2 – 16 de febrero.