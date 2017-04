Películas que tienes que ver de Michael Fassbender

CIUDAD DE MÉXICO.- Michael Fassbender nació el 2 de abril de 1977 en Heidelberg, Alemania Occidental, pero su niñez la pasó en Irlanda, país en el que su familia tenía un restaurante. Estudió en el Central School of Speech and Drama y comenzó su carrera como actor en una miniserie sobre la Segunda Guerra Mundial, “Band of Brothers”, bajo el liderazgo de Steven Spielberg.

Su primer largometraje fue en la cinta de 2006, 300, donde interpretaba a Stelios; un año después llegó “Angel”, pero la gran oportunidad fue “Hunger” de 2008, al lado de Steve McQueen. Desde aquel momento los éxitos siguieron llegando y aunque ha mantenido una carrera muy privada, es uno de los actores más estables y metódicos de su generación.

Para celebrar el cumpleaños 40 de Michael Fassbender, aquí algunas de las cintas que debes ver de este gran actor.

1) Hunger (2008). Es la primera película del ganador del Oscar, Steve McQueen. Es una biografía sobre la huelga de hambre que protagonizó el IRA en una cárcel de Irlanda del Norte en 1981. Fassbender es Bobby Sands, el líder del grupo armado que inicia la huelga. La película fue nominada como la Mejor de 2008 en los BAFTA y le dio el galardón como Mejor Director a McQueen en la misma gala.

2) Fish Tank (2009). La historia narra la vida moderna de Inglaterra. Mia Williams, interpretada por Katie Jarvis, es una joven de 15 años que está lidiando con la incomprensión de la adolescencia. La jovencita desarrolla una relación especial con Connor (Fassbender) el novio de su madre con quien está ilusionada; sin embargo, con el avance de la trama, veremos que esta fantasía puede llevarla a la más grande depresión de su corta vida. La película dirigida por Andrea Arnold ganó como mejor cinta en los BAFTA de ese año.

3) Inglourious Basterds (Bastardos sin gloria, 2009). Por supuesto es una de las grandes cintas de Quetin Tarantino y Michael Fassbender es uno de los actores que mejor queda parado con la actuación de Archie Hicox que se hace pasar por un soldado nazi y da una cátedra de actuación en la escena del pub, al lado de Malanie Laurent y Diane Kruger.



4) Shame (Shame: Deseos culpables o Shame: Sin reservas, 2011). La cinta nos lleva por la alocada vida de un adicto al sexo. Fassbender es Brandon Sullivan, un hombre de 30 años que vive en Nueva York y se la pasa buscando aventuras sexuales. Con la llegada de su hermana, el chico dejará de buscar esa vida de porquería e intenta establecer una relación romántica con una de sus compañeras de trabajo. El actor fue nominado al Globo de Oro por la película que dirigió Steve McQueen.



5) Jane Eyre (2011). Jane (Mia Wasikowska) está huyendo de Thornfield House, la casa donde trabaja como institutriz contratada por el acomodado Edward Rochester (Fassbender). La vivienda y la frialdad de su dueño ponen a prueba a la joven que podría descubrir un impactante secreto. La actuación de nuestro festejado es uno de los elementos que más destacan en la historia.

6) Prometheus (Prometeo, 2012). La cinta tuvo algunas críticas negativas, pero la actuación de Fassbender como el robot David no nos quedó a deber. La historia está concebida como la precuela de la saga Alien y se prevé que también tenga una secuela. En la trama podemos descubrir una línea parelela a la que precede en los eventos ocurridos en Alien, por cierto, ambas son dirigidas por la misma mente maestra de Riddley Scott.

7) 12 Years a Slave (12 años de esclavitud, 2013). Dirigida por Steve McQueen, la película se convirtió en la gran ganadora de la temporada de premios en 2013 y mucho tuvo que ver con el rol de Fassbender en ella. Michael es Chiwetel Ejiofor, el esclavista que martiriza a los afroamericanos que trabajan para él. Acompañado de una Lupita Nyong´o espectacular y Chiwetel Ejiofor, la cinta es una pieza maestra.

8) Saga X Men. Michael interpreta al joven Magneto, uno de los papeles más retadores de su carrera en el que hemos podido conocer su talento. La trama podría parecer repetitiva entre las miles de historias que se han contado de los Hombres X, pero la actuación de Fassbender lo hace un personaje imprescindible.

9) Steve Jobs (2015). Danny Boyle llevó a Michael hasta mimetizarse con el co fundador de Apple. El reto del actor era muy duro, pues debía identificarse física y mentalmente con Jobs. Es sin duda, el papel más premiado de nuestro festejado, gracias a él logró la nominación al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA y a muchos más. El gran trabajo también tuvo que ver con la adaptación del guion por Aaron Sorkin.

10) Assassin’s Creed (2016). La película cuenta la historia de Callum Lynch, un criminal encerrado en prisión y condenado a ser ejecutado por sus delito, sin embargo, el joven recibirá una segunda oportunidad gracias a Abstergo, una entidad que lo llevará por aventuras de su antepasado llamado Aguilar de Nerha, un asesino miembro de la hermandad Asesinos. El filme fue bien recibido y el papel de Michael es uno de los elementos más destacados.