Peleador de LFA noquea a su rival con brutal patada

CIUDAD DE MÉXICO.-Las Artes Marciales Mixtas es uno de los deportes más espectaculares que hay y muestra de ello fue lo que ocurrió en la Legacy Fighting Alliance (LFA) donde el peleador TJ Brown propinó uno de los nocauts más impresionantes que se ha visto en los últimos años.

Fue durante la edición 68 de la LFA, en los Estados Unidos, que Brown necesitó de algunos segundos para dejar noqueado a su compatriota Ken Beverly con una brutal patada en la cara.

. @buyVPNservice presents «Head Kick KO from Downtown at #LFA67 !» #LFARewind : @Downtown_Brown lands a monster #HeadKick KO at #LFA67 ! #PIA #MMA @AXSTVFights pic.twitter.com/6k4GME0dnA

La patada de Brown, directa al rostro de Beverly, resulta tan impresionante que se ha vuelto viral en todas las redes sociales, donde se puede observar que esta no ha sido la única ocasión en que ha logrado un nocaut tan espectacular.

Fue en este mismo año cuando el estadounidense hizo exactamente lo mismo ante Edwin Williams, quien sufrió el mismo destino que Beverly, besar la lona.

TJ Brown’s brutal HK KO of Edwin Williams in just 40 seconds of R1 at GCF 8 (2019) #LFA67 pic.twitter.com/aE3AMCUv9o

— LORD HONKY HUMUNGUS (@Mr_Honky) 24 de mayo de 2019