Peláez se va hoy mismo de Coapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Peláez no terminará el torneo con las Águilas como lo había anunciado el miércoles, toda vez que este medio día notificó a la directiva azulcrema que su salida se daría hoy mismo.

En conferencia de prensa, Yon de Luisa, directivo de Grupo Televisa, reveló que “para mi sorpresa, el señor Peláez, me confirmó su salida a partir de hoy y no al final del torneo”, además, acotó que es “decisión personal de él y aquí somos muy respetuosos. Está quien quiere estar. Aquí no mantenemos nadie por obligación”.

De Luisa manifestó que José Romano tomaría de manera momentánea la presidencia deportiva de la institución sin precisar si habrá relevo para Peláez durante este certamen.

Asimismo, dijo que la intención de la cúpula emplumada era la de concluir el Clausura 2017 con el organigrama que hasta ayer se mantenía; sin embargo, aseguró que al interior del club se encuentran tranquilos y agradecidos con el profesionalismo de quien también fuera comentarista deportivo.

Yon de Luisa anuncia la salida a partir de este momento de Ricardo Peláez, tomará su cargo de momento Pepe Romano. pic.twitter.com/CF38QP8D40 — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) 28 de abril de 2017

Fuente: SDP Noticias