Peláez asegura que continuaría en América si hubiera platicado con dueño del club

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Peláez afirmó que se mantendría en la presidencia deportiva del América, si hubiera hablado directamente con Emilio Azcárraga, dueño del club capitalino.

“Estoy seguro que si hubiera tomado un café directamente con Azcárraga no hubiera pasado absolutamente nada”, dijo en entrevista con el programa “Adrenalina”.

Explicó que en cinco años hubo una gran comunicación por ambas partes, “se respetó las funciones de cada quien, es parte del éxito y quizá lo que es la comunicación se fue un poco desvirtuando a la salida de Yon de Luisa , y ya no hubo tanto contacto con el dueño”.

“Me confundo cuando tengo un día antes una reunión con Yon de Luisa, le digo que voy a hablar con los jugadores, les platico lo que va a suceder”, apuntó.

Mencionó que existe la posibilidad de que él se haya confundido y actuado de manera que no era la mejor, lo que derivó en su salida inmediata del equipo.

“Quizá no entendí bien o nos pusimos de acuerdo y se rompió el vínculo, solo me dijeron que ya no me presentar a la reunión de consejo directivo del lunes 7 de mayo, entonces pensé que ya nada tenía que hacer aquí, subió un poco de tono la charla pero no pasa nada”, estableció.

Dejó en claro que dio a conocer que saldría del equipo a falta de una fecha de que concluyera la fase regular y no esperar hasta que terminara la participación del equipo en el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX porque fue algo que se filtró a los medios de comunicación.

“Se filtró la información y decidí no engañar a los jugadores, por eso quise hablar con ellos”, sentenció el ex presidente deportivo del conjunto “azulcrema”.