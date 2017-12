Pedirá ‘El Bronco’ licencia al cargo hoy o mañana

MONTERREY, N.L.- El aspirante independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, anunció que pedirá licencia a su cargo como gobernador de Nuevo León en el transcurso de hoy o mañana.

Durante el registro de Jesús Alejo Orantes como candidato independiente a la gubernatura de Chiapas, Rodríguez Calderón enunció que dejaría el cargo por 6 meses paran enfocarse en obtener la dispersión electoral necesaria para consolidar su registro como candidato presidencial.

“Hoy vine con permiso sin goce de sueldo, aquí traigo mi amparo bajo el brazo, pido licencia hoy en la tarde mañana para ver si el Congreso. Todavía falta que el Congreso, puede ser que no me la den. Creo que sí me la podrían dar”, dijo.

“El Bronco” ha recopilado ya más del 100 por ciento de las firmas necesarias para ser candidato independiente.

Sin embargo, le resta adquirir el 1 por ciento del padrón electoral en 12 estados, pues hasta el último corte del Instituto Nacional Electoral, lo ha logrado en 5.