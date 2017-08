Pável Pardo, nuevo embajador de la Bundesliga

ALEMANIA.- La liga de futbol alemana presentó el proyecto “Legends Network de la Bundesliga”, en el que algunos exjugadores de diferentes países fungirán como embajadores a nivel mundial, entre ellos destaca el mexicano Pável Pardo.

La Bundesliga dio la tarea al mundialista mexicano y a exjugadores como Jiayi Shao, Jörg Albertz, Steven Cherundolo, Anthony Baffoe, Wynton Rufer, Bum-Kun Cha y Paulo Sergio, de difundir los valores de la misma y relatar a nivel mundial sus experiencias en el futbol alemán, para acrecentar la popularidad de la liga a nivel internacional.

El Comandante arribó al futbol teutón en 2006 al VfB Stuttgart, y de inmediato generó un gran impacto en el juego del equipo, al grado de convertirse en referente e ídolo para la afición, permaneció tres temporadas y jugó 71 partidos, y junto a Ricardo Osorio se consagraron campeones en la temporada 2006-07.

2007 #Bundesliga Champion with @VfB_int 🥇 @pavelpardo8 is the Legend Network’s pioneer for Mexico 🇲🇽 👉 https://t.co/vyVWDtXy3x pic.twitter.com/YXXmCBgy0c

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 7 de agosto de 2017