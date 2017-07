Patrick Cummins presume su ojo golpeado tras ganar en UFC

CIUDAD DE MÉXICO.- Patrick Cummins obtuvo una importante victoria en la función de UFC que se llevó a cabo en Long Island, Nueva York, aunque también salió golpeado.

Tras vencer a Gian Villante, Pat presumió una fotografía de su rostro donde se ve claramente como su ojo derecho quedó completamente hinchado por la batalla, mientras él viaja en una ambulancia rumbo a un hospital, a cual va dedicada a las chicas.

#AmbulanceSelfie one more time #ForTheLadies #UFConFOX25

Fight Of The Night pic.twitter.com/ZWLSd7u1t0

— Patrick Cummins (@OfficialDurkin) July 23, 2017