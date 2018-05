Patricio King, a favor de una juventud con oportunidades laborales

TAMPICO, TAM.- La falta de espacios de trabajo para jóvenes del país amerita que se construyan políticas públicas para que este sector se integre al mercado productivo, lo cual es un tema prioritario para el Partido Verde, dijo el candidato al Senado Patricio King López.

En gira de trabajo por Tampico, Patricio King y su suplente Marcelino Cisneros Ramírez, asistieron a las actividades proselitistas acompañando al candidato a la Diputación Federal Emilio Pozo González.

Precisó que de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EI) 2015, la población en México continúa siendo predominantemente joven: 25.7% (30.6 millones) de la población son jóvenes de 15 a 29 años.

Por eso, insistió en que su candidatura es de propuestas, ante el rezago que hay sobre temas que den impulso a los jóvenes en edad productiva, que encuentren trabajo o bien emprendan un negocio y para esto se requiere hacer equipo entre la sociedad civil y los legisladores.

En ese tenor, precisó que de acuerdo a datos oficiales del INEGI, el 19.8% de los jóvenes desocupados (15 a 29 años) se identifica con la falta de experiencia laboral, mientras que del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más de 16.2% declararon disponibilidad para trabajar, pero dejaron de buscar trabajo o no lo buscan porque piensan que no tienen oportunidad para ello.

Patricio King dijo además que en los dos meses que restan de campaña por todo el estado será insistente en las reuniones con empresarios y sociedad.