Patricio Borghetti descarta mover influencias para que Santino sea Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y conductor argentino Patricio Borghetti descartó que intente mover influencias para que su hijo Santino interprete a Luis Miguel en su etapa infantil, como parte de la serie que, inspirada en la vida y obra del astro mexicano, producirán MGM y Gato Grande Productions.

“Santino y yo hicimos un trato cuando me dijo que participaría en el ‘casting’ para ver si se quedaba con el papel en la serie de Luis Miguel. Le dije que, en efecto, llevo 18 años en el medio y conozco a muchos productores, pero en ningún momento movería mis influencias para que él fuera seleccionado”, explicó a Notimex.

“Le advertí: ‘Si te quedas, será porque te lo ganaste, porque diste lo mejor de ti en la audición y porque cumpliste con el perfil que solicitan, pero no porque papá haya hecho algo’. No me interesa facilitarle las cosas y menos a esta edad”.