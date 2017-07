Patinador mexicano va por bicampeonato mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El campeón mundial en patinaje de velocidad, Jorge Luis Martínez, defenderá su título en Nanjing, China, a partir del 3 de septiembre y hasta el 10 del mismo mes que concluyen las competencias.

El mexicano competirá en las pruebas de 300, 500 y 100 metros carriles, en esta última fue donde consiguió ser el primer mexicano en levantar el título del orbe en el patinaje.

Antes de defender lo que consiguió hace un año en China, el oriundo de Sonora, también representará a México en los World Games, que se llevarán a cabo en Polonia y que le puede servir como preparación para llegar a tope a Nanjing 2017.

El doble medallista en los Panamericanos de Toronto 2015 habló sobre los rivales que le pueden complicar el bicampeonato del mundo: “mis principales rivales a vencer son Simón Albrecht, de Alemania, y Ioseba Fernández, de España, con quienes compartí el podio en el pasado Mundial”.

Luis Martínez agregó que la clave para triunfar en su disciplina es disfrutar lo que haces.

“Mi frase de vida es ‘Love is the answer’, entonces me gusta dar todo de mí, en cada cosa que hago, hacerlo lo mejor posible”.