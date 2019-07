Pasajeros de Interjet reportan que sus vuelos del día de hoy están demorados

CIUDAD DE MÉXICO.- Pasajeros de Interjet reportaron que sus vuelos del día de hoy están demorados o fueron cancelados y que personal de la empresa ha argumentado que esto obedece a falta de tripulación y aviones.

Giovanni Varmont se encuentra esperando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) su vuelo de conexión 2098 con destino a Medellín, Colombia, el cual está demorado cinco horas, pues tenía que salir a las 16:00 horas.

«Pero hasta las 16:30 horas nos dan el aviso de una puerta (asignada para abordar), vamos todos para allá, (…) pero de repente nos informa el capitán y la misma gente que se encarga de checar boletos y dar ingreso a los pasajeros que no hay tripulación, que no tenían azafata.

«Y que por este problema no podía salir nuestro vuelo, nos dijeron que nos iban a traspasar azafatas de un vuelo que apuestamente llega 20:30 horas y viene de Mazatlán», relató el pasajero, que llegó a las 8:00 horas de Guadalajara a la Ciudad de México para hacer su vuelo de conexión.

Tras esto, a cada pasajero de ese vuelo le dieron un cupón de comida de 145 pesos, mismo que no pudieron usar en las tiendas a las cuales los enviaron.

En el local de Subway, a Varmont le comentaron que ese cupón no era válido porque no hay un convenio con Interjet.

María Fernanda González también enfrentó un retraso de la aerolínea. Ella era parte de los pasajeros del vuelo 2760 Puerto Vallarta-Ciudad de México, con salida a las 15:20 horas. El vuelo tuvo una demora de tres horas y cuando los pasajeros pidieron una explicación, el personal de Interjet se limitó a responder que no se sabía dónde estaba la tripulación.

En el sur del País también hay pasajeros que han padecido la misma situación, una de ellas es Cony Rangel, quien relató que en la aplicación móvil de la aerolínea revisó el estatus del vuelo 2531 Mérida-Ciudad de México con horario de salida a las 21:00 horas de hoy y descubrió que había sido cancelado y le ofrecían partir en otro vuelo.

«Me di cuenta que ya era para el día de mañana y desde la Ciudad de Campeche», describió.

Al llamar a atención a clientes, inicialmente le ofrecieron salir desde Mérida a las 21:00 horas de mañana, pero después le retiraron la oferta porque el vuelo ya estaba lleno.

Ante ello, tuvo que aceptar la propuesta del vuelo desde Campeche a la Ciudad de México, que saldrá mañana a las 8:00 horas.

Sin embargo, la aerolínea no se comprometió a pagarle el traslado ni el hospedaje del hotel por la noche de hoy.

En total, Rangel gastará alrededor de cinco mil pesos por el taxi que la llevará de Mérida a Campeche, mil 500 pesos por el hospedaje y mil 500 pesos adicionales de comida.

Ingrid Bravo, quien viajaba hoy en el vuelo 3303 con salida del Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la Ciudad de México, relató que tras más de dos horas de retraso, personal de la empresa le informó que no había avión para dar el servicio.

«Nos dijeron hace relativamente poco que no tienen suficientes aviones y que el avión que vamos a abordar venía de la Ciudad de México, pero que ni siquiera han sido abordado allá y que no tienen idea de cuánto tiempo va a tardar», comentó.

A los pasajeros de este vuelo se les informó que pueden comprar alimentos por hasta 200 pesos en el aeropuerto, dinero que aseguraron les será reembolsado.

Tanto Rangel como Bravo viajaron hacia Mérida y Cancún para vacacionar y tenían que volver mañana a sus respectivos trabajos en la Ciudad de México.

En redes sociales, otros usuarios han reportado que hay más vuelos demorados o cancelados.

«Me cancelaron mi vuelo de hoy, la «mejor» opción fue que me trasladara a otra ciudad para poder salir mañana, si no hubiera tenido que regresar a MEX hasta el jueves. Quisiera saber su proceso para que me reembolsen el hotel, los alimentos y el transporte adicional????????» (sic), compartió una usuaria en Twitter.

Uno de ellos es el 2629 Oaxaca-Ciudad de México con salida a las 20:45, que fue cancelado. Extraoficialmente, personal de la empresa informó a algunos pasajeros que esto obedecía a la falta de tripulación.

Al respecto, Interjet dijo a Grupo REFORMA que se trata de retrasos operacionales que generan un efecto dominó y afectan a otros vuelos, resultado de la fuerte demanda en temporada alta y la gran cantidad de operaciones que existen en el AICM.

«Para reestructura operativa cuando se le da la gana, el vuelo salía 6.30, después 8.30, en este momento la pantalla dice 9.20 …. juegan con nuestro tiempo y trabajo….. nadie da la cara en el aeropuerto de Cancún, vuelo 2311 destino CDMX…», se quejó una usuaria en Twitter.[[RS-@interjet @interjet_mx @Profeco por segunda ocasión, de manera arbitraria y sin avisarme me cambiaron el vuelo y no me responden en el teléfono pic.twitter.com/cw2pM9JxnY— Humberto (@Humbert94382921) July 30, 2019

-RS]]