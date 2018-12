Partidos van por periodo extraordinario en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.-Las bancadas en el Senado construyen un periodo extraordinario para mediados de enero que incluiría no solo la Guardia Nacional, sino la elección del fiscal, la reforma educativa, el desafuero y la reglamentación al artículo 19 en materia de combate al robo de hidrocarburos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que ya hay reuniones con la oposición para lograr los acuerdos que permitan sacar los temas pendientes. En ese sentido, el panista Mauricio Kuri señaló que urge designar un fiscal “que no sea carnal y que dé condiciones de certidumbre a todos”.

De acuerdo a Monreal, más allá del accidente donde murió el coordinador panista en el Senado, Rafael Moreno Valle, sí hay condiciones para convocar al extraordinario.

“Sí, sí veo condiciones. El país no se puede paralizar, a pesar de los acontecimientos trágicos, el país no puede detenerse, tiene que continuar su marcha”.

Recordó que el Senado tiene pendientes no sólo la modificación a varios artículos de la Constitución que permiten la creación o las facultades que tendrá la Guardia Nacional, sino otras leyes importantes, así como también modificaciones constitucionales que se tienen que abordar con rapidez.

Además de que en el Senado ya arrancó el proceso para la inscripción de los candidatos a Fiscales Generales hace dos días, este es el tercer día de inscripción.

Por su parte, el coordinador perredista Miguel Ángel Mancera coincidió en que sí hay condiciones para un extraordinario.

“Nosotros vamos a seguir trabajando hay una convocatoria para el 3 de enero. Vamos a ver. Se habla de la Guardia Nacional. Me dicen que ya tiene modificaciones. No he visto ninguna. No tengo conocimiento en un documento de lo que hemos conocido, había mucha restricción para la investigación”.