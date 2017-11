Partidos deben cerrar paso a candidatos obscuros: INE

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque la Ley Electoral establece mecanismos legales en el tema de elección de aspirantes a los cargos de elección popular, los partidos políticos deben de extremar sus controles para evitar que pueden filtrarse a las listas de aspirantes, personas que puedan tener relación con los grupos delictivos, apuntó Eduardo Manuel Trujillo Trujillo.

“Espero que sean suficientes, indudablemente la fiscalización deberá detectar el origen de recursos ilícitos no sólo aquellos que provengan de grupos delictivos, si no también aquella de origen público, y en cuanto a los candidatos tanto la autoridad electoral como los propios partidos políticos deben de exigir que los aspirantes cumplan los requisitos de elegibilidad, ahí tenemos que ser estrictos todos, hasta los ciudadanos”, señaló.

El Presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas destacó lo anterior luego de ser consultado a cerca de las medidas que contempla la Ley para seleccionar a quienes finalmente sean propuestos por los organismos políticos a la ciudadanía, como candidatos a los puestos de elección popular que estarán en juego el próximo año.

Quienes sean finalmente los aspirantes deben de ser gentes comprometidas, de una honorabilidad clara, personas que hayan cumplido con responsabilidad y que no tengan un pasado obscuro, puntualizó.

Señaló que es responsabilidad de las autoridades electorales, de los partidos políticos y de la propia ciudadanía el vigilar que situaciones como esa, no sucedan en el marco del próximo proceso de elecciones constitucionales.

El funcionario electoral dijo también que pese a las situaciones de violencia que se han presentado en diferentes municipios del Estado, que ello no ha afectado al tema electoral ya que esa violencia, no ha estado dirigida al desarrollo del proceso.

“La seguridad no es un tema que corresponda al INE, nosotros nos encargamos exclusivamente de la cuestión electores y esta, no ha sido afectada por la inseguridad. Al menos nosotros no tenemos ningún reporte en ese sentido”, señaló.