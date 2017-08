Parroquias San Judas Tadeo y Nuestra Señora de la Encarnación tienen nuevo sacerdote

NUEVO LAREDO TAM.- Desde este fin de semana las parroquias de San Judas Tadeo (al sur de la ciudad) y Nuestra Señora de la Encarnación al (poniente) ya tienen nuevo párroco, estos cambios se efectuaron el sábado por la tarde y la noche del domingo.

Durante el sábado, el presbítero Fernando Briseño, quién durante los últimos ocho años de su ministerio estuvo como párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en la colonia Nueva Era, sustituyó oficialmente al recibir la parroquia de San Judas Tadeo al sacerdote Alejandro Arredondo, recientemente nombrado rector del seminario de Nuevo Laredo.

Durante el domingo, correspondió al sacerdote Ignacio Martínez Serrano tomar posesión de la parroquia de la Encarnación, templo modesto que brinda el servicio espiritual a una de las colonias más numerosas de Nuevo Laredo.

En ambos templos, el obispo Enrique Sánchez Martínez, presidió el rito de posesión al entregarles a los sacerdotes el altar, el ambón, pila bautismal, sagrario, confesionario, campanario, llaves de la parroquia, las sagradas escrituras, además de revestirlo y finalmente tomar posesión de su nueva sede, todo ellos ante la presencia de los fieles.

Para ambas comunidades, el obispo solicitó el apoyo de los feligreses.

“Ahora que tienen a su nuevo pastor les pido que lo apoyen, así como lo hicieron con el padre que antes fue su párroco y juntos empiecen un nuevo vamos r dentro de su comunidad, estos no son los únicos cambios que he hecho, aún me faltan más y a todos se les pedirá lo igual, apoyen a sus sacerdotes”, concluyó.