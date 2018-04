Parkinson deteriora la vida y derrumba el ánimo

NUEVO LAREDO, TAM.- Al celebrarse el miércoles el “Día Mundial del Parkinson”, se llevó a cabo por la mañana una serie de pláticas donde se abordó esta enfermedad en las instalaciones de Estación Palabra. Este padecimiento afecta el estatus social, el entorno con la familia, así como la sociedad ello al no hacer un estilo de vida normal.

Mario Arturo de la Torre, médico general, mencionó que simplemente las personas con esta enfermedad que no pueden realizar las tareas cotidianas a una velocidad normal, ello los lleva a un deterioro del estado de ánimo.

Agregó que hay factores genéticos relacionados, la estimulación de genes, así como el medio ambiente, aunado al uso de drogas, al estar en contacto con pesticidas, realmente no hay una razón específica que pueda llevar a tener esta enfermedad.

Precisó que en esta ciudad no se tiene una estadística de cuantas personas son afectadas por Parkinson, simplemente se dejan guiar por las estadísticas nacionales y de un país como es Estados Unidos que tiene cifras de 50 mil a 500 mil pacientes por año.

El médico destacó que en Nuevo Laredo tal vez se tengan números que de cada cien mil habitantes, entre 40 y 50 personas padecen esta enfermedad, la cual no tiene cura al ser una enfermedad crónicodegenarativa que solamente se puede controlar, y que provoca en la persona un daño neuronal que lleva más al padecimiento.

“Tampoco se sabe que es lo que la provoca no hay nada en específico, la terapia física es bastante recomendable, obviamente que no haya una degeneración del sistema musculoesqueletico, tomar técnicas, o descubrir que puede mejorar los síntomas para cada paciente, es una enfermedad que no es igual en todos los pacientes, porque no todas las personas son iguales”, subrayó.