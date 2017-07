Paris Hilton publica fotos inéditas de su amistad con Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO.- Paris Hilton recordó su amistad con Kim en la época donde los ojos del mundo estaban sobre la heredera de la cadena de hoteles Hilton y la protagonista de Keeping Up with the Kardashians era solo su sombra.

Hilton parece haber sido golpeada por la nostalgia de mediados de la década de los 2000, y compartió una serie de fotos de sus vacaciones en Ibiza junto a Kim Kardashian y Caroline D’Amour.

“Buenos tiempos en Ibiza”, tuiteó Hilton, añadiendo el hashtag, “#GirlsTrip2006”. En aquel entonces ambas tenían veinticuatro años.