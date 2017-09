Pareja transgénero de Bombay es amenazada tras anunciar su boda

CIUDAD DE MÉXICO.- Aarav Appukuttan y Sukanyeah Krishna están enamorados. La pareja transgénero –Appukuttan fue designada mujer al nacer, y Krishna fue designado hombre– se conocieron en una clínica mientras esperaban recibir cirugía de reasignación de género en un hospital en la capital financiera de India, Bombay, hace tres años. Pronto floreció un romance basado en su pasión compartida por la incidencia política y sus luchas con respecto a la identidad de género, y decidieron casarse.

La noticia de sus planes de boda y, con el tiempo, de adoptar niños, fue noticia por todo el mundo, pero su alegría por la solidaridad internacional recibida se tiñó de ansiedad tras recibir amenazas de muerte en las redes sociales. Después de presentar quejas oficiales a la policía, la pareja trató de seguir adelante con su activismo. También buscaron ayuda vía microfinanciamiento para sus cirugías, pero recibieron más troleo y respuestas negativas. Todo vino a través de varios canales, incluido Facebook, donde las amenazas de violencia y el discurso del odio están prohibidos, pero no siempre son eliminados por la compañía.

La pareja decidió entonces cancelar su campaña de microfinanciamiento. Sukanyeah escribió en Facebook sobre las amenazas de muerte:

Publicó una captura de pantalla de un video compartido en ScoopWhoop News. Bajo el video hay un comentario escrito por una persona llamada “Mayank”, y está pidiendo que nos maten a los dos. ¡Por supuesto, es un perfil falso!

Ahora mi respuesta a Mayank:

Hombre, ¡quizás los dos seamos ‘gays’ a tus ojos! Pero hemos demostrado suficientes agallas para salir públicamente y revelar quiénes somos, lo que planeamos hacer… ¿Tienes suficientes agallas para usar tu propio nombre e imagen en un perfil de Facebook y hacer ese comentario? Si tienes suficiente “mardangi”, ¡hazlo! [N. del E: mardangi significa virilidad en urdu] Estamos esperando… Sé que hay mucho psicópata y fóbico por ahí, pero ¿por qué nos atacan? ¿Sólo porque vivimos una vida REAL? ¿Sin escondernos? Tenemos el mismo derecho a vivir en este mundo, como todos ustedes… No estamos molestando a nadie. Es más, tenemos que luchar mucho para sobrevivir. No disfrutamos de ningún privilegio que lo haga más fácil. Por favor… ¡vivan y dejen vivir! En 2014, el Tribunal Supremo de India declaró a las personas transgénero como un “tercer género”, decisión que protege su acceso a la educación y al empleo. Sin embargo, el estigma sigue existiendo y las personas transgénero son a menudo objeto de acoso y ataques, o incluso se ven obligados a mendigar o a dedicarse a la prostitución para sobrevivir. Según una encuesta a 2.169 personas transgénero realizada por Swasti Health Resource Center, cuatro de cada 10 personas transgénero en India habrían experimentado abusos sexuales en el momento en que alcanzaron la pubertad.

Esta realidad ha llevado a personas como Aarav y Sukanyeah a ponerse en lucha. Global Voices habló con la pareja en una entrevista telefónica. A continuación, una breve transcripción.

Global Voices (GV): Han recibido amenazas de muerte en las redes sociales. ¿Cómo les ha afectado esto?

Sukanyeah: Hemos recibido diferentes respuestas de la gente. Mientras que algunos están super agradecidos, otros nos han mandando amenazas con “maten a los perros LGBT” en Facebook. No sé por qué nos atacan, pero es muy similar a la transfobia y homofobia que desencadenó la masacre de Orlando [en Estados Unidos en 2016]. La gente piensa que somos parias o extraterrestres pero no somos nosotros los que creamos problemas. Sólo nos dedicamos a lo nuestro y aun así recibimos ataques. No saben nada acerca de nosotros, del trastorno de identidad de género, sin embargo, leen los titulares y abusan de nosotros. Nos duele y degrada nuestra lucha en gran medida.

Ahora incluso tenemos miedo de publicar nuestra fecha de boda y nuestra seguridad se verá comprometida. Somos pobres y no sabemos cómo lidiar con los matones si nos amenazan por lo que lo mejor será llevar a cabo una ceremonia de boda privada.

Estas respuestas negativas nos obligan a escondernos. Para empezar, se necesita mucho coraje para salir y aceptar tu identidad.

Aarav: Hemos presentado quejas contra algunas cuentas en las redes sociales por emitir amenazas de muerte contra nosotros. La mayoría son falsas y están fuera de Kerala. Tratamos de ser tan corteses como nos es posible en nuestras respuestas, pero a veces es difícil ser amable cuando quieren acabar con nuestras vidas y es inquietante.

GV: ¿Y qué nos dicen de las respuestas positivas?

Aarav: Nos alegra, hemos recibido respuestas positivas de todo el mundo, a excepción de algunos malhechores locales. Estamos felices de que la gente intente comprender nuestra situación y envíe un mensaje más grande y significativo de aceptación de los trastornos de identidad de género.

GV: ¿Cuál es el plan para la boda? ¿Esperan tener problemas legales?

Aarav: No esperamos tener ninguna dificultad legal por nuestro matrimonio, ya que bajo el artículo 377 de India ambos somos ahora legalmente hombre y mujer. Oficialmente, hemos recibido nuestros documentos gubernamentales y esperamos más documentos antes de poder formalizar nuestro matrimonio.

GV: ¿Cómo se conocieron?

Aarav: Nos conocimos hace tres años en la clínica a la que Sukanyeah había ido para su tratamiento. La escuché hablar en malabar y así es cómo empezamos a conversar. Mi familia apoya nuestra unión.

GV: ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Aarav: Queremos crear una organización no gubernamental para los miembros de la comunidad transgénero y queremos crear conciencia entre los padres. No deben ignorar a sus hijos que lidian con la disforia de género o el trastorno de identidad de género. Deberían apoyarlos y esperamos poder dar ejemplo. Tenemos esperanza en que los padres se pondrán en contacto con nosotros y buscarán nuestro consejo.

Sukanyeah: Mi familia me rechazó cuando era joven y me abandonaron por ser transgénero. Me enfrenté a muchos problemas y salí de casa a los 18 años para trabajar en Bangalore y ahorrar dinero para mis cirugías. Trabajé en call centers, trabajé como independiente en el sector de Tecnología de la Información y comencé mi tratamiento hormonal para mi transición a mujer. Ahí es cuando mi relación con Aarav floreció y no creo que buscar el apoyo de mi familia dé buenos resultados. Quedé desolada por el rechazo, pero ahora pienso enfocar todas mis energías en comenzar una organización no gubernamental, en diciembre, para ayudar a otras personas trans.

GV: ¿Cómo resumen su trayectoria?

Aarav: Después de 45 años de esconderme tras una máscara de mujer, por fin soy libre de vivir mi vida como hombre y no tomarme en serio a los que me insultan o se burlan de mí. Además, me gustaría dar consejo a quienes optan por la cirugía para que se dirijan a un médico y no caigan en manos de cirugías mal hechas, que son más peligrosas.

GV: ¿Y qué hay de comenzar una familia?

Tanto Aarav como Sukanyeah: Queremos un hijo para completar nuestra familia e inspirarnos a hacer el bien para el mundo, y tengo la certeza de que seremos unos padres maravillosos.

Global Voices utiliza la Guía GLAAD para una cobertura objetiva de personas y temas transgénero para asegurarnos de que nuestro periodismo sobre personas transgénero sea respetuoso y efectivo. Alentamos a quienes comentar o difundir esta historia a que hagan lo mismo.