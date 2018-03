Pareja ataca a bebé “por hacer mucho ruido” en el cine; los arrestan

E.U.-Escuchar las quejas de un bebé en una función de cine puede llegar a ser molesto, pero de ninguna manera amerita una agresión física.

Sin embargo, Charles Karman y su hija Keri Karman no pudieron controlar su ira y terminaron agrediendo a una bebé de 2 años de edad ya que no la pequeña no dejaba de hacer ruido durante una función, en hechos ocurrido en el estado de Nueva York.

Luego de quejas y gritoneos por parte de Keri Karman contra la madre de la menor, la joven arrojó la caja de palomitas en la cabeza de la niña, golpeándola en la cabeza.

La niña comenzó a llorar y la hija y su padre huyeron corriendo del cine, señalaron las autoridades de la ciudad.

Los policías dieron con los agresores después de investigar cámaras de seguridad y los boletos del cine de la cadena AMC.

Ahora, los adultos agresores tendrán que enfrentar una sanción por parte de las autoridades de Levittown, Long Island.