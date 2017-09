Paran labores telefonistas sindicalizados

NUEVO LAREDO, TAM.- Como lo habían anunciado con un día de anticipación, trabajadores tanto administrativos, como instaladores pertenecientes al Sindicato de Telefonistas, realizaron una manifestación pacífica a las afueras de las oficinas de dicha empresa, ubicadas en 15 de septiembre, y otra más en González.

“Es una falta colectiva que realizamos a nivel nacional, en todo el país no salimos a trabajar desde las 00 horas hasta 23:59, lo hacemos en protesta por la violación a nuestro contrato colectivo, lo que planean es hacer una separación de Teléfonos de México, que eso implicaría hacer otra empresa.

De acuerdo líder sindical, esta manifestación seria únicamente por este martes 5 de septiembre, y según la respuesta de los jefes en Teléfonos de México, se estaría viendo cómo proceder próximamente.

“Lo que si es preciso informar que si para el 25 de septiembre, no se llega a un acuerdo estaría estallando a huelga todo el personal sindicalizado, a partir de las 12 del medio día, aquí en Nuevo Laredo somos 125 compañeros activos, y 130 jubilados que participaríamos de no darse una solución que nos asegure no nos perjudicaran”, finalizó.