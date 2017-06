Para bomberos no hay festejos, ni Día del Padre

NUEVO LAREDO, TAM.- “Sin duda el trabajo de nosotros es muy diferente al de los demás, dejamos a un lado los días festivos o celebraciones familiares, como navidad, año nuevo, cumpleaños, festivales en la escuela de mis hijos, y como ahora que se acerca la fecha del Día del Padre, me toca cubrir justo el 18 de junio un turno, y tendré que dejarlos sé que me quieren festejar, pero primero mi compromiso con la ciudadanía y como bombero”, expresó el Capital de Turno en Bomberos, Eladio Cabrera Niño.

Como es bien sabido en todas las fechas importantes, o de corte familiar, los elementos de Bomberos y Protección Civil, siempre tienen que sacrificar esas reuniones y convivencias familiares, con tal de cumplir su turno y cuidar de la población de Nuevo Laredo, caso que prácticamente viven todos los elementos de esta corporación.

Precisamente un número considerable de bomberos y paramédicos, y que son padres, tendrán que cumplir su roll, y turno, el próximo 18 de junio día del padre, donde tendrán que esperar 24 horas para ver a sus hijos, y esposa, quienes tal vez los festejen cuando regresen a casa después de cumplir su compromiso de salva guardar la ciudad.

En el caso de Eladio Cabrera, tiene 3 hijos quienes a pesar de aún estar pequeños comprenden que su padre, tiene primero que cuidar de la ciudad, y después dedicar tiempo para ellos, de 3 años de edad Derehk Cabrera, Heidi Cabrera de 2 años, y Karen Ayleen de 8 años, junto con su madre Ana Karen Olmos, deberán esperar al padre y esposo, para festejarle después de 24 horas de turno en base 1 de bomberos.

“Para mi sin duda es una tristeza, porque ellos me quieren festejar, quieren tener a su padre a un lado, u no se podrá este año, primero dios el próximo año mi turno me lo permita, tengo y tienen que asimilar que si lo festejamos será un día después o antes de la fecha que se supone debe celebrarse, pero ellos saben que los amo, y que siempre estaré con ellos”, mencionó Cabrera Niño.