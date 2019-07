Papá de Norberto acepta que su hijo tuvo problema con el alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.- Mensajes en la cuenta de Facebook de Norberto Ronquillo, joven asesinado al salir de la Universidad del Pedregal el pasado 4 de junio, revelan que el joven habla de cómo se alejó del alcohol por que supo que “no era la manera de resolver mis problemas”.

El papá de Norberto Ronquillo que lleva el mismo nombre confirmó que su hijo tuvo problemas de alcoholismo “Sí, fue una etapa de jóvenes. No digo que todos los jóvenes la hayan tenido, pero sí la mayoría. Hasta donde sé llevaba un año sin tomar. Él siempre fue muy buen muchacho y yo siempre estuve muy orgulloso de él. Independientemente de que no vivía con él”, dijo el padre del universitario.

En su momento Norberto Ronquillo escribió en su red social:

“…. como un escape de la realidad, el distraerme y fingir ser alguien que no era. Tomaba para escapar de problemas, de cosas que me molestaban en ese momento”.

“… esa no era la manera de resolver mis problemas, sino que solo huía de ellos y llegaba el punto donde se me juntaba todo”.

“… la única manera de resolver los problemas era enfrentándolo, haciendo algo al respecto y tener siempre la certeza que ese problema en algún momento iba dejar de serlo. Aparte que me ayudaría como persona a mejorar y evitar que ese problema volviera a suceder”.

“Espero este pensamiento les conteste todas sus dudas a esas personas que me llegaron a preguntar el por qué mi decisión de dejar tomar. Tampoco quiero que piensen que pienso que esté mal el tomar, cada quien tiene su forma de lidiar con sus problemas. Gracias a Dios YO encontré la forma que me ayuda más a MÍ, que me hace sentir mejor y me facilita la vida”, escribió el joven Norberto en cuenta de Facebook.

Su padre aseguró que nunca conoció a Yuri, la joven que es buscada por las autoridades y quien al parecer era su exnovia, reiteró que la única novia que él le conoció es “la que todo mundo conoce”.