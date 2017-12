PAN afirma que salida de Elba Esther es estrategia del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputado, Marko Cortés afirmó que la salida de Elba Esther Gordillo de prisión para otorgarle arraigo domiciliario, es una maniobra del PRI en busca de obtener más votos en las elecciones de 2018.

El legislador indicó que sin duda, la medida es una muestra de “la debilidad del candidato del PRI, que no prende, que no entusiasma, están buscando que sea a través del voto de los corporativos, de los sindicatos, como puedan inflar a un candidato que no entusiasma”.

Sobre el hecho, indicó que resulta altamente llamativo que justo en el arranque del proceso electoral, se haya determinado dejar en libertad a la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Llama la atención que cuando ya no saben más qué hacer, busquen cómo activar los diversos botones al viejo estilo del PRI, las estructuras corporativas”, expresó.

Ante las acusaciones, el mismo abanderado del PRI, José Antonio Meade declaró que “la correlación no es coincidencia”.

Por ello, el ex secretario de Hacienda pidió desvincular el proceso electoral de la decisión de un juez de otorgar prisión domiciliaria de Gordillo y aseguró que ya no existe relación entre Nueva Alianza y la lideresa.

La postura fue compartida por el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, quien expuso que se trata de “un asunto estrictamente judicial y lo que hemos sostenido siempre es que a las personas se les debe tratar de manera idéntica, dado el principio de igualdad de personas frente a la ley”.