Pa’l Norte revela sus horarios para la edición 2019

Arctic Monkeys y Kings of León encabezan el festival que se realizará el próximo 22 y 23 de marzo en Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO.-Pa’l Norte ya tiene lista la logística del festival y compartió su itinerario para la edición 2019 que se llevará a cabo en el parque Fundidora de Monterrey el próximo 22 y 23 de marzo.

En la cuenta de Twitter del festival aparecieron los horarios de ambos días en los que las bandas Arctic Monkeys y Kings of León se encargarán de cerrar el evento.

En su edición 2019, el festival contará con la presencia de exponentes de diversos géneros que van desde el pop hasta el rap, rock y electrónica.

Algunos de los artistas confirmados son Santana, The 1975, Alan Walker, Café Tacvba, The Hives, Nicky Jam, Residente, entre otros. También se presentarán Inspector, Karol G, Little Jesus, Porter, Reyno, la Sonora Dinamita, Ximena Sariñana, entre muchos más.

Los organizadores de Pa’l Norte también anunciaron que durante el evento estarán disponibles vasos conmemorativos.