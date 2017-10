Pagará la SAGARPA adeudo a productores

Los adeudos que todavía tiene pendiente del año la SAGARPA son atribuibles a los productores, debido a que no han tenido actualizada documentación que requiere para que se les pueda liquidar.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A dos meses de que concluya el presente año, el Gobierno federal adeuda todavía alrededor de 40 millones de pesos a productores agrícolas de Tamaulipas, aceptó Eduardo Mansilla Gómez, luego de indicar que la mayor parte de los mil 200 millones de pesos que se adeudaban a este sector productivo, se han ido cubriendo en lo que va del año.

“Hay que señalar que, si aún se adeudan alrededor de 40 millones de pesos a los productores agrícolas del estado, sin duda alguna no es una falta de compromiso de parte del gobierno federal, y que ello se debe a que los agricultores, no tiene en regla su documentación o tienen errores en sus cuentas, por lo cual, no se les ha podido liquidar”, precisó.

El Delegado Federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación estableció lo anterior luego de mostrar su confianza en que en los dos meses que le restan a este año, pueda ser finalmente liquidada la cuenta y que los recursos que les corresponden sean depositados de manera directa a las tarjetas de los productores agrícolas.

Dijo que en los últimos días la Tesorería de la Federación ha estado realizando algunos pagos, de lo que aún se adeuda, de manera directa a las cuentas de los productores, donde por lo mismo, la SAGARPA se da por enterado hasta después

A bpunto que de lo que todavía se adeuda a la gente del campo, suman alrededor de los 40 millones de pesos, por lo que la cifra de los mil 200 que se llegaron a tener a inicios de este año, prácticamente se ha visto disminuida.

Estamos a la espera de que las diferentes organizaciones campesinas hagan saber a la dependencia lo que de una u otra forma pudiera tenerse como pendiente de pago, a efecto de conocer la deuda y gestionar los recursos correspondientes antes de que termine este año.