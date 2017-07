Padres apoyan a hijos a seguir estudios universitarios

NUEVO LAREDO, TAM.- Para Jesús Romero, las emociones en su vida aún no terminan. Ayer asistió a la graduación de su hija quien fue una de los 532 alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 246 de Nuevo Laredo, que se graduaron este miércoles donde el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, fungió como padrino de generación.

Emocionado don Jesús acompañó a su familia a la graduación de su hija, Verónica Romero, quien logró concluir la preparatoria en este plantel.

“Me da mucho gusto que mi hija termine la preparatoria, ahora tiene la oportunidad de estudiar lo que ella quiera y nosotros vamos a hacer muchos esfuerzos para que continúe estudiando”, dijo el orgulloso padre.

Por su parte, Efrén Ramírez, padre del recién graduado Rafael Ramírez Rangel dijo sentirse muy orgulloso de que su hijo haya culminado su preparatoria, por lo que manifestó que ahora habrá que echarle muchas ganas para que siga estudiado.

“Gracias Dios mi hijo ya se graduó, ahora tiene que echarle ganas a la universidad, va a estudiar Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica, la verdad estoy muy orgulloso que haya culminado una etapa más”, mencionó.

Para la madre de familia, Gloria García es un orgullo que su hija Guadalupe García haya culminado una etapa más en sus estudios, pues asegura que es muy bonito ver cumplida una de las metas más anheladas de su hija.

“Se siente bien bonito saber que ya terminaste tu prepa y que vas a poder seguir superándote, me gradué de la especialidad de informática, la verdad no se complicó, porque cuando te gusta algo no batallas, ahora que culmine mi preparatoria quiero hacer la carrera de Criminología Forense, yo le recomiendo a los chavos que le echen ganas a la escuela porque es lo mejor que nos pueden ofrecer nuestros padres”, aseguró la alumna Guadalupe Gómez García.

El evento se llevó acabo en el Polyforum La Fe donde se congregaron los egresados de la referida institución, donde también estuvieron los padres de familia y diversas autoridades estatales y municipales.

En el presídium el alcalde estuvo acompañado del profesor Aurelio Uvalle Gallardo, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) y representante del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como del director del CONLEP 246, Raúl Posadas Madariaga, la primera sindica Dorina Lozano Coronado, Agustín De la Huerta Mejía, director del CONALEP en Tamaulipas y otras autoridades.