‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’

NUEVO LAREDO, TAM.– La traición, el dolor que vivió durante el Viernes Santo Jesús de Nazareth al ser condenado y crucificado, se representó por alrededor de 80 jóvenes que pertenecen al grupo Cristo y yo de la Catedral del Espíritu Santo, ayer durante el Viacrucis Viviente.

Fue las 10:00 de la mañana, cuando en la explanada de los Fundadores se inició con esta representación, ahí personas de diferentes sectores presenciaban cada unas de las 14 estaciones de este viacrucis.

Este año, correspondió al estudiante de enfermería de 19 años, Roberto González Puente, ser quien representó a Jesús de Nazaret, en el papel de María Nora y como Cirineo Martín Vargas además de otros jóvenes más.

El recorrido se efectuó por toda la avenida Guerrero para llegar al atrio de Catedral, lugar en el que se realizó la crucifixión.

Para el obispo Enrique Sánchez, este viacrusis tiene un significado especial, ya que fue organizado y protagonizado por puros jóvenes, lo cual le da un gran valor.

“Este día, cada pueblo, cada cultura representa el camino de Jesús al calvario, al Gólgota, siguiendo los pasos de Cristo hacia su muerte y lo hemos hecho nosotros como cada año, hoy, ha sido una gran participación de puros jóvenes de grupos de Catedral y es un bonito signo que ellos hayan representado a Jesús y todos los personajes, es un evento lleno de paz, lleno de amor y es para toda nuestra ciudad”, consideró.

Para este sábado, a las 9:00 de la noche, en el atrio de la Catedral del Espíritu Santo, monseñor Enrique bendecirá el fuego nuevo con el encendido del cirio pascual, siendo este segundo día del Triduo Pascual.

LAS PALABRAS DE JESÚS

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” (Lucas, 23: 34).

“Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.” (Lucas, 23: 43).

“Mujer, ahí tienes a tu hijo. […] Ahí tienes a tu madre.” (Juan, 19: 26-27).

“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” -(Mateo, 27: 46 y Marcos, 15: 34).

“Tengo sed.” – Sitio (Juan, 19: 28).

“Todo está cumplido.” – (Juan, 19: 30).

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” (Lucas, 23: 46).