Padre de niño torturado dice que menor regresará a EU en dos semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Pascual Castro, padre de Antony, niño hallado encadenado y con signos de tortura en una casa de la delegación Gustavo A. Madero, dijo que no entiende por qué su hijo se encontraba en esas condiciones, ya que su hermana (tía del menor) cuidaba del pequeño.

“No entiendo por qué mi hijo se encontraba en esas condiciones, mi hermana mandaba fotos y videos de él”, declaró Castro.

Antony fue encontrado la semana pasada en casa de sus tíos. Se sabe que su padre es de Guerrero y que su madre es estadounidense; los dos viven en el país vecino, pero separados.

“Mi intención era que Antony aprendiera inglés en México para que después lo pudiera meter a la escuela en EU”, señaló Pascual Castro en entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS.

Pascual Castro comentó que al enterarse de la situación de su hijo, solicitó la ayuda de autoridades mexicanas: “Fui al condado de San Diego, quienes me ayudaron con la embajada de EU en México”, sin embargo, a decir del papá de Antony, la atención no fue la mejor: “Contacté a la embajada mexicana y no me han podido atender, mejor me ayudaron las autoridades de EU”.

Pascual Castro informó que ha recibido ayuda de políticos de Estados Unidos: “En dos semanas mi hijo estaría en San Diego, de acuerdo a lo que me dijo un congresista”.

Antony tiene un hermano de 3 años que también se encuentra en México, dio a conocer su progenitor: “Mi madre lo cuida”.