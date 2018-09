Otto Sirgo dejó de ser exclusivo de Televisa y empezó a hacer casting

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio siglo de carrera, el actor Otto Sirgo ha participado en más de 50 melodramas, ha hecho alrededor de 30 obras de teatro y una decena de filmes pero aun con una carrera prolífica, el reconocido actor cubano señala que desde que no es exclusivo de Televisa le ha tocado hacer casting, situación que nunca había vivido.

“Estoy empezando a hacer casting, yo nunca había hecho, hice casting para ‘Enemigo íntimo’ y me lo gané, hice casting para una película y no me lo gané, después hice casting con Netflix y me quedé, hice casting para otra serie y no me lo gané, así la vida del actor ahora”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

En unos días el primer actor llegará a través de Netflix con la segunda temporada de “Ingobernable”, en sustitución de Fernando Luján en el personaje de “Tomás Urquiza”, padre de “Emilia” (Kate del Castillo).

El actor reconoce que llegar a dar vida a este personaje no fue casualidad, fue a base de esfuerzo y algunos castings, ya que aun con su carrera se ha enfrentado a la tarea de tener que hacerlos para buscar nuevos proyectos.

“A mi me llamaron, fui a hacer el casting y me quedé con el personaje. De ninguna manera hacer casting es tocar puertas de nuevo porque tú no vas a buscar los castings, te hablan a ti, vas a un lugar a hacer una escena o dos para ver si tu físico y la manera en la que interpretas se llevan con el personaje y es lo que está buscando la producción, nada más”, detalló.

Aunque “Ingobernable” es el segundo proyecto que Otto Sirgo hace con Argos, el actor continúa trabajando con Televisa, lugar en el que no hace pruebas para participar en sus proyectos.

“En algunas producciones si te piden casting y en otras no. Por ejemplo en la que acabo de hacer con Televisa no hice casting, al contrario, me esperaron dos semanas en lo que regresaba de Colombia donde hacía ‘Ingobernable’ para que pudiera unirme a la producción. Nunca he hecho casting en Televisa”, explicó.

A punto de estrenar la serie con Netflix este próximo viernes, el primer actor señala que una de las cosas que más disfrutó de trabajar en este proyecto fue reencontrase con Kate del Castillo, a quien no veía desde hacía algunos años.