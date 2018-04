Otorgan media hora de tolerancia para llegar a escuelas a causa del clima

NUEVO LAREDO, TAM.– Hasta una media hora de tolerancia o definitivamente que no asistan a la escuela, en caso de que las condiciones climatológicas no lo permitan, es el criterio que se aplicará cuando exista amenaza de lluvia dentro del horario escolar.

El director de la secundaria técnica número 32, Emilio Castillo Hinojosa, mencionó que aún y cuando la escuela es muy segura, si el estudiante ve complicado su traslado, es mejor que no asista.

“Lo que menos queremos es exponer a los muchachos y a sus padres, por eso es que aplicamos el criterio de darles hasta la media hora de tolerancia y en caso de que no haya manera de que el alumno pueda venir, que no venga no hay problema debido a la situación que se presenta”, comentó.

Indicó que un gran número de alumnos los trasladan sus padres, pero otros más llegan en transporte público a la escuela.

“Es importante estar al tanto de los avisos que se hacen a través de la radio, atender las recomendaciones que se dan y cuidarnos”, concluyó.