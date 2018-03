Oscar 2018: Jimmy Kimmel va contra el acoso sexual y Trump

E.U.-En su discurso de apertura, el conductor de la ceremonia del Oscar 2018, Jimmy Kimmel arremetió contra Fox News y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la diferencia de salarios y sobre todo contra el acoso sexual, pues dijo “el mundo nos observa”.

Kimmel también hizo referencia a la polémica sobre la diferencia salarial que hubo durante el rodaje de All the money in the world protagonizada por Mark Wahlberg y Michelle Williams.

Mientras Wahlberg recibió 1.5 millones de dólares por volver a grabar escenas de película que tuvieron que ser cambiadas al reemplazar a Kevin Spacey, acusado de acoso sexual, Michelle recibió sólo 80 dólares por día.

“A su favor, Mark Wahlberg anunció que donaría los 1.5 millones al fondo de ayuda legal del movimiento Time’s Up. Eso está bien. Entonces, creo que ahora la pelota está de tu lado, Michelle. ¿Qué vas a hacer con esos 80 dólares?”, dijo Kimmel.

Pero eso no es todo, también hizo alusión a la estatuilla, cuya entrega cumple 90 años este año. “Hay una razón por la que el Oscar es uno de los hombres más amados y respetados de Hollywood. Sólo mírenlo. Mantiene sus manos donde se pueden ver. Nunca dice malas palabras. Y aún más importante, no tiene pene”, dijo.

Además, el comediante hizo referencia a Fox News, el vicepresidente estadunidense Mike Pence e, indirectamente, a Donald Trump.

Mencionó que el Oscar es tan viejo que está en casa viendo Fox News, una clara referencia al presidente de Estados Unidos, pues es conocido que ese canal es uno de sus favoritos para informarse.

En cuanto a Mike Pence, hizo referencia a Call me by your name, cuya trama es del amor entre dos hombres, y mencionó que las películas que se deben hacer no son aquellas que generen millones de dólares en taquilla, sino las que logren molestar al vicepresidente que está en contra de la homosexualidad.

Uno de los momentos más aplaudidos por los asistentes fue cuando la dame Helen Mirren presentó el premio a quien dé el discurso más corto: un jet ski. ¿Quién se lo llevará?