Origen de la popular frase “Hola, Soy Goku” de Dragon Ball

CIUDAD DE MÉXICO.-Si son de las millones de personas que han visto un capítulo completo de Dragon Ball Z o Super; lo más seguro es que hayan escuchado la frase “Hola, Soy Goku” que aparece al final de cada episodio, y con la que se dan los avances del siguiente.

Aunque muchos supondrían que se trata de una adaptación para el público de México, en realidad la línea sí existe en el japonés, siendo “Ossu! Ora Goku!”, que literalmente significa “Hola, Soy Goku”, dicha de una manera un tanto peculiar y cuyo origen es igual de singular.

Resulta que, mientras se hacía la grabación de las voces en Japón para Dragon Ball Z, Masako Nozawa, quien ha interpretado a Goku en el país nipón desde el inicio de la saga en los 80; decidió hacer un chiste y en lugar de seguir con el guión, dijo la popular frase. Más allá de que la regañaran o tomaran a mal su improvisación, el staff a cargo le dijo que eso había sido asombroso, por lo que se decidió dejarla de base para el resto de la serie.

Años después, cuando se le preguntó el por qué no siguió con el texto, Nozawa mencionó que la frase estaba en japonés estándar, cosa que no le pareció algo adecuado para Goku; en otras palabras, ella no creía que Goku fuera tan formal en su manera de expresarse, por lo que trató de darle un giro adaptándola al “Lenguaje Goku”.

A más de 30 años de la llegada del primer capítulo de Dragon Ball, podemos decir que la broma de la señora Masako Nozawa se ha convertido en un clásico del anime en todo el mundo.