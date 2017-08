Oribe, Ibarra y Pablo Aguilar, bajas ante Morelia

El Hermoso no fue convocado a la Selección Mexicana. / [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien América parecía ir por buen camino con el tema de las lesiones, este viernes Miguel Herrera confirmó la ausencia de Oribe Peralta, Pablo Aguilar y Renato Ibarra quienes se unen a Mateus Uribe. Los tres jugadores presentan contracturas musculares por lo que no jugarán ante Morelia, sin embargo la Fecha FIFA les vendrá a bien para la recuperación.

“La carga de trabajo ha sido intensa, la exigencia de resultados nos obliga a poner todo el tiempo al equipo más fuerte, pero por suerte no es nada, solo contracturas fuertes y la Fecha FIFA nos ayudará a recuperar al plantel”, dijo el técnico antes de emprender el viaje a Morelia para el juego de mañana correspondiente a la Jornada 7.

A un día del juego contra Monarcas, Herrera no tiene definido a un once inicial, pues no tiene claro a los sustitutos de Peralta, Ibarra y Aguilar; eso sí, los jóvenes Carlos Vargas, Alejandro Díaz y Diego Lainez son los que llevan mano.

“La verdad es que probamos un equipo. Estuve convencido de algunos jugadores, tengo que hablar con otros, tenemos 25 disponibles. Mateus sigue en su recuperación, pero tendrá 10 días más y echaremos mano de los chavos, Lainez, el Wero, Marín y Vargas son los que pueden suplir a la gente importante”.

Un triunfo en el Morelos y una derrota de Monterrey en el Azul le daría a las Águilas el liderato de la competencia, sin embargo, esto no representa una obsesión en el plantel del Piojo: “las obsesiones son a mas altura, pero no lo descartamos”.

Serán entre 10 y 15 días el tiempo de recuperación para Oribe, quien no pudo ser convocado por Selección Nacional para los juegos de eliminatoria mundialista contra Panamá y Costa Rica.

