Organiza UAT primer Foro PyME

NUEVO LAREDO, TAM.– En la facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, FCACS, se llevó a cabo el Primer Foro PyMe 2018 organizado por la Academia de Administración y alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT.

En esta ponencia se expusieron proyectos para que los futuros profesionistas de esta especialidad, a fin de sembrar la semilla del espíritu emprendedor.

El foro académico contó con la participación de exponentes expertos en la materia, desde catedráticos hasta responsables de incubadoras para emprendedores.

Como invitados especiales estuvo el Doctor José Nicolás Barragán, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL; César Hernández Salinas, director de Start Up; Eduardo López Pérez, coordinador del Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica.

Platicando a los estudiantes sus vivencias y cómo han adquirido experiencia en este campo, es la forma en que impulsaron las ganas se prepararse más a los emprendedores.

“Si no hay empresarios no hay capital y no hay alumnos, y ellos están a un paso de graduarse de licenciados en Administración”, señaló Villarreal.