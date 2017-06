Ordenan rotar a aduanales

NUEVO LAREDO, TAM.- Se aplicará la rotación de personal en la Aduana de Nuevo Laredo como en las aduanas de Ciudad Mier y Miguel Alemán, ante las quejas ciudadanas por presunto abuso de autoridad.

Las principales quejas de los automovilistas que retornan con mercancías compradas en Laredo, Texas, es que algunos Oficiales de Comercio Exterior se comportan con prepotencia además expiden boletas para que el residente fronterizo pague impuestos aunque no haya excedido el monto de la franquicia.

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona confirmó que sí se ordenó la rotación de personal en las aduanas de Nuevo Laredo y las otras dos mencionadas para quitar malas prácticas a los Oficiales de Comercio Exterior que revisan a los automovilistas.

Para exponer las quejas, Abdala Carmona detalló que se reunió con los administradores de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Mier y Miguel Alemán, y en éstos dos municipios las revisiones son más estrictas que aquí porque el sistema aleatorio de revisión arroja más semáforos color rojo, por lo que se revisan a más personas.

“Sí claro, se está rotando, y para eso se cambia al personal. Allá en Miguel Alemán y Ciudad Mier es diferente, y lo que hacen allá no se compara con lo de aquí porque allá todo es “rojo”. Aquí eso no pasa. De cada 10 carros, 8 semáforos son rojos en Miguel Alemán y Ciudad Mier”, planteó Abdala Carmona.

En el caso de la aduana de Nuevo Laredo, la principal inconformidad de los residentes fronterizos es porque los oficiales expiden boletas para que paguen contribuciones o impuestos en los módulos para instalados en los Puentes Internacionales 1 y 2, y la otra queja está relacionada con el monto de la franquicia a la que tiene derecho el residente fronterizo.

La franquicia para los residentes fronterizos es de un monto diario permitido (y permanente todo el año) de 150 dólares por persona y es acumulable cuando dos personas viajen en el mismo vehículo que retorna de Laredo, Texas para cruzar por cualquiera de los Puentes Internacionales Uno y Dos, pero en este caso el valor de las mercancías que transportan no debe rebasar el equivalente en moneda nacional o extranjera de 400 dólares .

Debe mencionarse que un Procedimiento en Administración Aduanera (Pama) es iniciado por la autoridad aduanera cuando un automovilista (sea paisano o residente fronterizo) evade las disposiciones de la Aduana de México como no pagar las contribuciones al que está obligado, por no cumplir con la obligación de Autodeclaración o declaración voluntaria, por transportar mercancías en exceso o por no declarar mercancías sino ocultarlas en el vehículo.