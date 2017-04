“Orange is the new black” llega con algunos recortes a la tv

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que Netflix decidió dejar que sus producciones rueden por el mundo, no sólo a través de su plataforma, algunas de ellas se han encontrado con la censura para algunas escenas.

“Orange is the new black” es una de ellas. Cuando menos en televisión abierta, la producción ha sido recortada en algunos momentos de la historia. Para Tylor Schilling, protagonista del programa, es algo que no entiende.

“Todo lo que incluyen en la serie es parte de la visión de los creadores y parte de las historias, en sí es para el tratar de mantener una narrativa clara y creo que cada uno de los elementos es importante y es parte de una guía para evitar que se pierdan”, dice la actriz vía telefónica.

Así es como el drama penitenciario llega a la pantalla de Paramount Channel este jueves a las 21:45 horas.

Schilling reconoce que gracias a este personaje ha podido encontrar facetas suyas que antes no sabía que podía hacer. Sin embargo, considera que hasta ahora no se siente segura de haber aprendido lo suficiente para sobrevivir a prisión “y no es que esté planeando estar ahí”, agrega.

Después de cuatro temporadas, Shchilling sigue sorprendida de la reacción que tiene la gente con las historias que se ven en la cárcel, junto a sus compañeras Lauren Prepon, Laverne Fox y Uzo Aduba.

“(La serie) representa una diversidad de mujeres, una variedad de formas y en la forma en cada una de ellas es distinta. Me siento muy privilegiada de ser parte de un proyecto que está ayudando a diferentes grupos de personas a ser tomados en cuenta”, comentó la actriz de 32 años de edad.